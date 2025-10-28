¿El Patrón también traicionó a Sandra Itzel? Así pudo cambiar la historia en La Granja VIP

En medio de emociones intensas y decisiones que marcan el rumbo de los granjeros, Sandra Itzel rompió el silencio tras su salida de La Granja VIP. Su charla con Mallezaa en la edición digital del programa dejó ver que, además de la estrategia, las relaciones personales pueden volverse un terreno complicado… incluso con quienes parecía haber conexión genuina.

¿Por qué Sandra cree que El Patrón le falló?

Según Sandra, su nominación fue el resultado de una serie de traiciones que no vio venir. Después de señalar que Eleazar Gómez rompió el acuerdo que tenían al nominarla, supuestamente bajo la presión de Lis Vega, también confesó sentirse decepcionada por El Patrón.

Aunque al inicio se sintió cercana a él por compartir momentos de buena compañía, la actriz notó un cambio radical en su trato hacia ella. Todo sucedió justo antes del Viernes de Traición, cuando El Patrón tuvo la oportunidad de salvarla… pero eligió salvar a Lis. Sandra ahora cree que Lis lo convenció apelando a sus emociones, y desde ese momento, su vínculo con El Patrón se rompió.

¿Qué ocurrió entre Sandra Itzel y Lis Vega?

La tensión con Lis Vega comenzó desde la primera semana, según relató Sandra, cuando ciertos gestos, como excluirla de conversaciones o restarle importancia a situaciones incómodas, la hicieron sentir aislada. Aunque intentó ignorarlo al principio, con el tiempo los enfrentamientos aumentaron, incluso en lo más cotidiano, como el conflicto por una toalla.

Sandra también señaló que Lis usó el llanto y la manipulación como estrategia para mantenerse en juego, con lo que logró influir tanto en Eleazar como en El Patrón. Esta serie de eventos, sumada a su eliminación, la llevaron a reflexionar si fue realmente una víctima de una doble traición.

Por ahora, la historia de Sandra en La Granja VIP terminó, pero sus palabras han encendido el debate entre los seguidores del reality sobre las alianzas, las lealtades y lo que realmente define a un buen jugador.

