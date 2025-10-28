Señalan a Ángela Aguilar por aparecer como coautora del cover de Rocío Dúrcal

¡Las críticas no se detienen! Recientemente, Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán de la polémica, en especial al ser señalada por aparecer como coautora del cover que hizo de la canción “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal, versión que se lanzó en el 2023 y fue realizada junto al DJ Steve Aoki.

Situación que ha generado mucho desconcierto, ya que la joven cantante lanzó su canción con el nombre de “Invítame un café”, registrándola como una canción nueva. Ante tales hechos, un reconocido compositor tachó lo sucedido como una “práctica corrupta”. Para que sepas más, te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Quién es Manu Moreno?

Manu Moreno es un reconocido compositor argentino que ha sido ganador del Latin Grammy, además de tener un repertorio de más de 100 canciones, melodías que han sido interpretadas por artistas como Reik, Kalimba, Gloria Trevi, entre otros.

Ante la polémica en la que se encuentra Angela Aguilar el compositor tacho a la artista por hacer “prácticas corruptas”, al registrar la canción de “Invítame un café” y al aparecer como coautora de la canción, en especial cuando es posible percibir que se trata de un cover de “La gata bajo la lluvia” de Roció Dúrcal.

Aunque el compositor menciona que es obvio que se llegó a un acuerdo monetario con el compositor de la canción, esto no deja de ser una práctica terrible. Sacando a la luz como ciertos compositores tienen que ceder su trabajo para que otros artistas puedan cantarla.

¿Cómo inició la polémica?

Como pudimos ver, Ángela Aguilar lanzó la canción de “Invítame un café” hace dos años, pero toda la polémica empezó cuando la joven artista obtuvo el Premio Musa Elena Casals del Salón de la Fama de Compositores Latinos en Estados Unidos. Situación que provocó que varios internautas analizaran su papel como compositora.

Aunque se sabe que la cantante, no usó el nombre original de la canción de Rocío Dúrcal por razones legales, el público al ver que la artista mexicana y Steve Aoki se convirtieron en coautores del cover, provocó mucha indignación entre los usuarios.