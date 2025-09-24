inklusion logo Sitio accesible
¡Alejandro Fernández ya ‘le dio permiso’ a su mamá de tener novio!

Luego de que se hiciera viral el beso de Doña Cuquita con un caballero que resultó ser un familiar, Alejandro Fernández ya le dio 'luz verde' a su mamá para tener novio.

TV Azteca

Luego de que se hiciera viral el beso de Doña Cuquita con un caballero que resultó ser un familiar, Alejandro Fernández ya le dio ‘luz verde’ a su mamá para tener novio. Aunque sí puso una ‘sencilla’ condición. Aquí los detalles.

