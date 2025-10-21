inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Vive en la calle? Alejandro Landero explica por qué se resguarda en una camioneta

Luego de que se viralizaran imágenes de Alejandro Landero supuestamente viviendo en situación de calle, el actor aclaró por qué se resguarda en una camioneta.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que se viralizaran imágenes de Alejandro Landero supuestamente viviendo en situación de calle, al parecer, habría recibido apoyo de la gente. Así reaccionó el actor al ser cuestionado por la prensa, quien aseguró tener proyectos en Puerto Vallarta.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×