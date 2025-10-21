¿Vive en la calle? Alejandro Landero explica por qué se resguarda en una camioneta
Luego de que se viralizaran imágenes de Alejandro Landero supuestamente viviendo en situación de calle, el actor aclaró por qué se resguarda en una camioneta.
TV Azteca
Luego de que se viralizaran imágenes de Alejandro Landero supuestamente viviendo en situación de calle, al parecer, habría recibido apoyo de la gente. Así reaccionó el actor al ser cuestionado por la prensa, quien aseguró tener proyectos en Puerto Vallarta.
