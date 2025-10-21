El pueblo mágico de Nayarit donde está el hotel más bonito y poco conocido

Nayarit cuenta con cuatro Pueblos Mágico que son Sayulita, San Blas, Compostela y Jala. En uno de estos lugares es que puedes encontrar el hotel más bonito y que pocos conoce.

Si bien la elección del mejor hotel puede ser un poco subjetiva pues te vamos a contar algunos hospedajes que se destacan en estos lugares.

¿Cuáles son las mejores hoteles de Nayarit?

Sayulita

Sayulita es un pueblo bohemio y surfista, conocido por sus playas y ambiente vibrante.



Hotel La Joya : Este es uno de los hoteles más lindos ya que se encuentra en un acantilado, alejado del bullicio del centro. Es un lugar ideal para descansar y desconectarse. Si bien sus precios son elevados ofrece una experiencia más privada con acceso directo a la playa, alberca y restaurante.

Casa Cipomea : Aquí encontrarás espacio acogedor y bien equipado, incluyendo cocina y una espectacular alberca. Está a poca distancia del centro, con estacionamiento exclusivo.

Avela Boutique Hotel: Por último puedes disfrutar de un hotel boutique es mencionado por Booking.com como una opción de 5 estrellas.

Te compartimos esta lista de actividades para que disfrutes de Sayulita, Nayarit. ¡Te encantará conocer este Pueblo Mágico! #DiaNacionaldelosPueblosMagicos https://t.co/hcM0mCakA9 pic.twitter.com/Y6k1ey6zeH — México desconocido (@mexdesconocido) October 6, 2020

Jala

Jala es conocido por su historia virreinal y sus calles empedradas.



Nukari Quinta Boutique : Puedes disfrutar de un ambiente encantador con un diseño que captura la esencia del pueblo. Los huéspedes pueden disfrutar de dos restaurantes, un bar y una terraza.

Casa Don Leopoldo: Ubicado en el corazón del pueblo, este lugar es ideal para quienes buscan una opción más tradicional y local para descansar. Muchas de las casas antiguas en Jala han sido habilitadas como hoteles.

San Blas

Luego nos encontramos con este pueblo mágico que tiene un ambiente histórico y natural. Lo más llamativo que tiene son las playas y leyendas.

Hotel El Chaco : Una opción ideal para quien disfruta de estar rodeado de naturaleza, este hotel ofrece tranquilidad a pocos pasos de la bahía de Matanchen. Dispone de alberca para disfrutar del clima cálido de la costa.

Hotel Casa Mañana: El mismo se ubica en Playa Los Cocos, cuenta con hermosas albercas y un restaurante. Sus habitaciones tienen balcones con vistas a la playa y al mar, lo que lo hace ideal para relajarse.

Compostela

Por último tenemos este pueblo que es conocido como la “perla escondida de Nayarit”, Compostela es uno de los asentamientos más antiguos del estado.

