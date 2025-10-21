Esta es la forma correcta en la que debes regar tu Árbol de jade para que estalle de flores

No caben dudas de que el árbol de jade es una de las plantas más populares debido a que se cree que aporta energía positiva en el hogar.

Traemos para ti un ritual para contrarrestar la energía negativa [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar, por lo que te traemos un ritual para que la energía positiva llegue a tu vida.

Para prácticas como el Feng Shui, es una planta que actúa como un talismán que ayuda a atraer el dinero y prosperidad. Esta es una de las razones por la cual muchas personas la eligen para decorar sus ambientes.

Dejando de lado la parte simbólica, es importante destacar que los especialistas en jardinería, hacen una advertencia sobre el riego correcto. Esto es fundamental debido a que de eso depende su buen estado.

¿Cómo regar el árbol de jade?

Si bien el árbol de jade es resistente, pues no tolera el exceso de agua. Lo recomendable es regarlo cada cuatro días, asegurándose de que el sustrato esté seco antes de volver a añadir agua.

El exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces, que es uno de los problemas más frecuentes en este tipo de plantas.

También es importante destacar que un riego escaso puede contribuir a que se marchiten las hojas y afectar su crecimiento. Para saber cuándo regar, se sugiere un método simple: introducir un palo de madera en la tierra.

Si una vez que lo retiras sale seco, es momento de hidratar la planta; si conserva humedad, conviene esperar uno o dos días más. En el caso de que el sustrato se mantenga húmedo, no debe regarse; si luce seco, es momento de hacerlo.

Árbol de jade, que es una de las tantas suculentas parece ser en este caso pic.twitter.com/t2W7aXMyNe — Valeria Bertoia (@valeritabertoia) October 20, 2025

La importancia de la luz solar

Si bien el riego es importante pues el árbol de jade necesita de luz solar directa. Los jardineros aconsejan exponerlo al sol al menos cuatro horas diarias, preferiblemente en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando los rayos no son tan fuertes.

Si la exposición es controlada pues se verá favorecido su crecimiento fortalece las hojas y aumenta las posibilidades de que florezca.

