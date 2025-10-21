¿Se arrepintió? Sergio Mayer Mori reveló que su estrategia en La Granja VIP será sin alianzas

En La Granja VIP, las estrategias de juego evolucionan constantemente y los participantes ya empiezan a revelar sus verdaderas intenciones. Uno de los que ha dado de qué hablar es Sergio Mayer Mori, quien desde su rol como Capataz dejó claro que no seguirá un camino de alianzas colectivas, a pesar de las conversaciones previas con otros granjeros.

En una charla con Sandra Itzel, Sergio reflexionó sobre los riesgos de asumir posturas grupales que no reflejan la individualidad de cada jugador. Aunque en su momento impulsó el diálogo entre algunos compañeros, el hijo de Bárbara Mori admitió que su decisión será jugar de manera independiente, apoyando solo a quienes comparte afinidad, pero sin comprometerse con una alianza formal.

¿Por qué Sergio Mayer Mori rechazó formar alianzas?

Durante su conversación con Sandra, Sergio dejó entrever que las alianzas pueden convertirse en una trampa peligrosa, especialmente cuando se empieza a hablar por todo un grupo. Para él, cada participante tiene valores, perspectivas y límites distintos, por lo que intentar unirlos bajo una sola narrativa sería forzado e incluso contraproducente.

A diferencia de otros granjeros que sí apuestan por estrategias colectivas para asegurar su permanencia, el Capataz prefiere mantenerse neutral. Aunque ofrece su ayuda en momentos clave como las votaciones o las pruebas, evita vincularse de forma permanente con decisiones o actitudes que no le representen.

¿Qué impacto tendrá esta decisión dentro de La Granja VIP?

La postura de Sergio Mayer Mori podría marcar un cambio importante en la dinámica de La Granja VIP. Al deslindarse de las alianzas, también se deslinda de las consecuencias de posibles traiciones internas o decisiones grupales impopulares. Esto podría jugarle a favor ante el público, al proyectar autenticidad y coherencia.

Sin embargo, no unirse a un bloque también implica menos respaldo en las votaciones, un detalle que podría pesar si los demás granjeros deciden actuar como frente unido. Mientras tanto, Sergio sigue firme con su estrategia individual, convencido de que en La Granja VIP se puede avanzar sin dejar de ser uno mismo.