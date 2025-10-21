Esto es lo que realmente significa que alguien nunca se haya desmayado, según los expertos

En redes sociales como TikTok se ha vuelto tendencia hablar de las personas que “jamás se han desmayado”. Algunos lo toman con humor, otros lo atribuyen a una supuesta fortaleza interior. Sin embargo, la razón es más compleja.

Y es que el cuerpo tiene razones mucho más simples —y médicamente comprobables— para que a algunas personas nunca les ocurra un desmayo, relacionadas con la presión arterial, la circulación sanguínea y la forma en que su sistema nervioso regula el equilibrio frente a cambios repentinos. Entérate qué dicen los expertos.

Por qué algunas personas nunca se han desmayado

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, un desmayo ocurre cuando, por unos instantes, el cerebro no recibe suficiente sangre. Esa pausa mínima basta para que el cuerpo se desconecte, casi como si apretara un botón de reinicio.

Canvva ¿Nunca te has desmayado? Esto tiene una explicación científica, según expertos

Aun así, no todos reaccionan de la misma manera. Hay organismos que mantienen el control, incluso en momentos de calor, miedo o tensión, porque su sistema cardiovascular logra sostener la presión sin caídas bruscas.

El cardiólogo Luis Rojas Marcos, en entrevista con Muy Interesante, lo explica con sencillez: el desmayo es una respuesta natural del cuerpo cuando se siente sobrepasado. Pero si el sistema nervioso actúa rápido y regula tanto la presión como el ritmo del corazón, ese “apagón” nunca llega a suceder.

Qué factores influyen en que alguien no se desmaye

Según la Cleveland Clinic, hay una mezcla de genética, hábitos y condiciones de salud que puede influir. Quienes mantienen una buena hidratación, duermen lo suficiente y tienen una presión arterial estable, suelen ser menos propensos a experimentar un síncope.

Canva Varios son los factores de salud si nunca te has desmayado, así lo explica la ciencia

También influyen el estrés y las emociones intensas: algunos cuerpos son más sensibles a los picos de adrenalina que otros.

En el extremo opuesto, existen quienes pueden sentirse mareados o con visión borrosa, pero no llegan a desvanecerse.

El neurólogo Javier Herrera explicó al diario El País que, en esos casos, el cuerpo “lanza señales de alarma” pero logra restablecer el flujo de sangre antes de perder la conciencia.