Alertan por nueva estafa virtual que roba todos tus datos: los pasos indispensables para evitar ser víctima

La estafa de “clickfix” está popularizándose en México y consiste en engañar a los usuarios digitales para obtener acceso a información sensible mediante páginas apócrifas. Entre las recomendaciones principales para evitar ser víctima de estos engaños virtuales, lo mejor es no conectarse a redes desconocidas, no abrir enlaces dudosos y verificar todas las páginas web a las que se ingresa.

