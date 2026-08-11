Alertan por nueva estafa virtual que roba todos tus datos: los pasos indispensables para evitar ser víctima
Cuando la tecnología no se usa con responsabilidad, puede caerse en engaños digitales que vulneran la información personal, como está pasando con el “clickfix”.
La estafa de “clickfix” está popularizándose en México y consiste en engañar a los usuarios digitales para obtener acceso a información sensible mediante páginas apócrifas. Entre las recomendaciones principales para evitar ser víctima de estos engaños virtuales, lo mejor es no conectarse a redes desconocidas, no abrir enlaces dudosos y verificar todas las páginas web a las que se ingresa.