¡Traiciones en Survivor México La Reliquia en Llamas! Viviann Baeza queda eliminada y Sahit ROBA una recompensa

A punto de que empiece la fusión en Survivor México La Reliquia en Llamas, Viviann Baeza se convirtió en la cuarta eliminada. Este momento le causó gran impresión a la conductora, pues no se esperaba que tendría la mayoría de votos por parte de su tribu y se dio cuenta de que alguien la traicionó. Y otra polémica que no pasó inadvertida, fue la decisión de Sahit por robarse una recompensa de los Jaguares con un medallón especial.