Inicio de semana en el Sin Palabras y los participantes lo dan todo por la victoria

Luego de una semana en la que el marcador no les favoreció y hasta con la expulsión de uno de sus integrantes, el equipo “Favorito” se puso las pilas en el Sin Palabras y arrancó la semana posicionándose como los ganadores absolutos de este lunes 10 de agosto. Y es que a pesar de que el “Pueblo” estaba dominando, su agilidad para adivinar las pistas esta vez no fue suficiente.