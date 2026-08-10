Venga La Alegría | Programa 10 de agosto 2026 Parte 2 | Christian Nodal se lució en el cumpleaños de Pepe Aguilar, el Sin Palabras se vivió al límite y llega Ivonne Montero para hablar de su paso pro La Granja VIP 2
La segunda parte de Venga La Alegría estuvo repleta de momentos emocionantes; de la visita de Antonio Rosique al intenso juego por el triunfo en Sin Palabras.
Este lunes 10 de agosto en Venga La Alegría tuvimos un programa espectacular. En la Zona de Espectáculos, Angélica Vale confesó que sus hijos la están apoyando mucho tras su divorcio y hasta quieren que se vuelva a casar. También tuvimos a Antonio Rosique para hablar de Exatlón México Décima Temporada y por fin se reveló a Ivonne Montero como Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada.