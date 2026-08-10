Venga La Alegría | Programa 10 de agosto 2026 Parte 1 | Paulina Rubio le gana a Colate polémico juicio, preparamos un rico pollo a la toscana y revivimos el reencuentro de Ixdit con su hijo en MasterChef 24/7

En Venga La Alegría arrancamos la semana con todo y empezamos con llamativas notas del mundo del espectáculo; de la victoria de Paulina Rubio en el juicio contra Colate por su hijo, hasta las declaraciones de Sofía Castro sobre el estado actual de su relación con Pablo Bernot. También revivimos lo mejor de MasterChef 24// y recibimos a Luis, quien fue eliminado y no logró entrar al top 10 de la temporada.