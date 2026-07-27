"¡No podemos juzgar absolutamente a nadie!”, Alessandra Rosaldo responde a las críticas por el luto a su padre

A un mes de despedir a su papá, Alessandra y Mariana Rosaldo celebraron el que habría sido el cumpleaños 84 de su padre y revelaron cómo honraron su memoria. ¿Quién ha estado cerca de Alessandra en este complicado momento? Esto contó la cantante, quien respondió a las recientes críticas por mantenerse trabajando. Además, se pronunció sobre la polémica que se generó tras el video donde Vadhir reacciona al recibir una nalgada.