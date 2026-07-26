PostShow | ¡Emmanuel rompe el silencio! Confirma su relación con Ixdit en MasterChef 24/7

Tras convertirse en el eliminado de MasterChef 24/7, Emmanuel llegó al PostShow, donde habló en exclusiva sobre uno de los temas que más llamó la atención durante su paso por la competencia: su relación con Ixdit. El exconcursante confirmó que entre ambos existe un vínculo sentimental y aseguró que, ahora que terminó su aventura en la cocina más famosa de México, buscará demostrarle fuera del programa todo el cariño que siente por ella. Sus declaraciones dejaron uno de los momentos más emotivos de la noche y despejaron las dudas sobre lo que ocurrió entre ellos durante la competencia.