MasterChef 24/7 | Los Chefs destacan la creatividad de los cocineros en el reto de eliminación

La degustación del reto de eliminación dejó ver el nivel de exigencia en MasterChef 24/7. Michelle sorprendió al presentar unos ñoquis, Ixdit apostó por un platillo inspirado en el padre del Chef Cadena, “Con mucho respeto, Nacho Cadena”, una propuesta que los chefs reconocieron por buscar una cocina más contemporánea, aunque señalaron algunos detalles por mejorar. Por su parte, Emmanuel presentó un chuletón de cerdo con salsa de blueberry.