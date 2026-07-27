¡Le dicen ‘el reloj’! Cristian Castro presume nuevo romance
Con una peculiar alegría, Cristian Castro reveló en exclusiva que tiene nuevo romance y compartió quién será la madrina de su generación de la preparatoria.
Cristian Castro se presentó este fin de semana en Puebla, donde ofreció un show de más de dos horas y bromeó repasando los apodos que se ha ganado por su ‘corazón de condominio’. A su salida, nos compartió su emoción por terminar la preparatoria abierta y confesó que está nuevamente enamorado. Aquí todos los detalles.