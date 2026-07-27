uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Le dicen ‘el reloj’! Cristian Castro presume nuevo romance

Con una peculiar alegría, Cristian Castro reveló en exclusiva que tiene nuevo romance y compartió quién será la madrina de su generación de la preparatoria.

Cristian Castro se presentó este fin de semana en Puebla, donde ofreció un show de más de dos horas y bromeó repasando los apodos que se ha ganado por su ‘corazón de condominio’. A su salida, nos compartió su emoción por terminar la preparatoria abierta y confesó que está nuevamente enamorado. Aquí todos los detalles.

Videos