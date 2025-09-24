inklusion logo Sitio accesible
¡Será histórico! Esto es lo que Alex Lora planea rumbo a sus conciertos en el Auditorio Nacional

Alex Lora celebra 57 años de rock & roll con el Tri y recordó la primera ocasión que presentó un sinfónico en el Auditorio Nacional. ¡Ojo a los detalles sobre sus próximos conciertos!

Alex Lora celebra 57 años de rock & roll con el Tri y recuerda la primera ocasión que presentó un sinfónico en el Auditorio Nacional. Además, reveló algunos detalles sobre los conciertos que ofrecerá este 12 y 13 de octubre.

