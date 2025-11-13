inklusion logo Sitio accesible
"¡Dejen de buscar ruido!”, Alexis Ayala reacciona a los cuestionamientos de su relación con Itatí Cantoral

Luego de que Itatí Cantoral ventilara intimidades de la relación amorosa que tuvo con Alexis Ayala, el actor fue cuestionado sobre la diferencia de edades entre ellos.

Luego de que Itatí Cantoral ventilara intimidades de la relación amorosa que tuvo con Alexis Ayala, el actor fue cuestionado sobre la diferencia de edades entre ellos. Además, evitó hablar de sus exparejas como Paty Díaz, quien lo habría acusado de violento.

