"¡Es un genio... Fue una estrategia de marketing!”, Alfredo Adame elogia al ‘adamizado’ Aleks Syntek

Además de compartir defensa legal con Maribel Guardia, Alfredo Adame respaldó la decisión de la actriz sobre las nuevas acciones legales que emprenderá contra Imelda Tuñón tras la declaración sobre la presunta administración de fármacos a Julián Figueroa. Por otro lado, el ‘Golden Boy’ también elogió las recientes actitudes de Aleks Syntek y reaccionó a la reciente polémica en torno a Gala Montes. ¡Ojo al nuevo término que propuso Alfredo Adame!