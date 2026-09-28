"¡Más de 30 años de prisión!”, Maribel Guardia demanda a Imelda Tuñón y su abogado revela la condena que podría enfrentar

El abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, reveló en exclusiva todos los detalles sobre la nueva denuncia que la actriz interpuso contra Imelda Tuñón. Además, explicó el escenario legal al que podría enfrentarse Imelda Tuñón en caso de que las acusaciones procedan y se determine su responsabilidad. ¿Cómo afectarían los recientes escándalos de Imelda Tuñón al caso?