“Es mucho peor": Manelyk le da la razón a Niurka en La Granja VIP y piensa que no debe perdonar a Natalia (VIDEO)

En La Granja VIP Segunda Temporada todo puede pasar y las rivalidades van cambiando de forma inesperada. Para muestra, la “tregua” de Manelyk con Niurka en el pleito con Natalia Alcocer que las llevó hasta el Palenque. Esto porque si bien no se caen bien, sí considera que estuvo de más que metieran a sus hijos y está segura de que fue un movimiento que se hizo con la intención de hacerla estallar.