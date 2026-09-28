"¡Ya no voy a tomar medicamentos!”, Yolanda Andrade enciende las alarmas por su estado de salud

Yolanda Andrade continúa utilizando sus redes sociales para dejar testimonio de la enfermedad que padece y de cómo van sus tratamientos. La actriz y conductora compartió que su estado de salud ha interferido en su trabajo, pues hay momentos en los que ha tenido que ‘parar’. Sin embargo, Yolanda Andrade aseguró que sigue fuerte y decidida a vivir cada día con intensidad.