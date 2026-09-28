¡Así fue la presentación de Digger y el ‘bautizo’ de “Tomás Cruz”!

Tom Cruise o como recién lo bautizaron “Tomás Cruz”, y Alejandro González Iñárritu presentaron Digger ante miles de fans y al son del mariachi. Además de hablar del lugar que ocupa México en el corazón de Tom Cruise, llenó de elogios al director mexicano y a su icónica película Amores Perros. Por su parte, Alejandro González Iñárritu también le dedico importantes palabras a Tom Cruise.