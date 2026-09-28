¿Arturo Carmona o Cruz Martínez? ¿Quién pagaría la boda de Melenie? ¡Esto contestó el actor!
Además de dejar clara su postura sobre el posible encuentro que podría tener con Cibad Hernández por el nacimiento de su nieto, Arturo Carmona respondió quién pagaría la posible boda de Melenie.
Arturo Carmona habló sobre la relación que actualmente mantiene su hija Melenie con su madre, Alicia Villarreal, y cómo están viviendo el embarazo. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de coincidir con Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, en el nacimiento de su nieto, el actor fue claro. En caso de que Melenie decida casarse, ¿quién pagaría la boda? ¿él o Cruz Martínez? Esto reveló Arturo Carmona, quien no descartó volver a convertirse en papá.