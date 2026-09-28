¿Arturo Carmona o Cruz Martínez? ¿Quién pagaría la boda de Melenie? ¡Esto contestó el actor!

Arturo Carmona habló sobre la relación que actualmente mantiene su hija Melenie con su madre, Alicia Villarreal, y cómo están viviendo el embarazo. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de coincidir con Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, en el nacimiento de su nieto, el actor fue claro. En caso de que Melenie decida casarse, ¿quién pagaría la boda? ¿él o Cruz Martínez? Esto reveló Arturo Carmona, quien no descartó volver a convertirse en papá.