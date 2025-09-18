¡No se guardó nada! Alfredo Adame arremetió contra Susana Zabaleta y La Cotorrisa por el tema del ‘infiltrado’ en la prensa

Tras el reciente encontronazo entre la prensa y un presunto ‘infiltrado’ durante una entrevista a Susana Zabaleta, Alfredo Adame arremetió contra el sujeto identificado como ‘Rorri’, quien al parecer se desempeña como comediante. Además, Adame no se guardó nada y habló muy fuerte sobre los conductores de La Cotorrisa y Susana Zabaleta. Esto fue lo que sucedió.