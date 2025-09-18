inklusion logo Sitio accesible
¡No se guardó nada! Alfredo Adame arremetió contra Susana Zabaleta y La Cotorrisa por el tema del ‘infiltrado’ en la prensa

Alfredo Adame arremetió contra el sujeto identificado como 'Rorri', quien al parecer se desempeña como comediante. Además, habló muy fuerte sobre los conductores de La Cotorrisa y Susana Zabaleta.

TV Azteca

Tras el reciente encontronazo entre la prensa y un presunto ‘infiltrado’ durante una entrevista a Susana Zabaleta, Alfredo Adame arremetió contra el sujeto identificado como ‘Rorri’, quien al parecer se desempeña como comediante. Además, Adame no se guardó nada y habló muy fuerte sobre los conductores de La Cotorrisa y Susana Zabaleta. Esto fue lo que sucedió.

