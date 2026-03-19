¿Y esas gafas? Alfredo Adame le responde a Carlos Trejo tras noquearlo en el ring
Alfredo Adame nos visitó para comentar lo que vivió antes, durante y después del mediático combate: lo del esposo de la influencer, lo del supuesto ‘codazo’ y más.
Luego de derrotar a Carlos Trejo en el Ring Royale, Alfredo Adame nos visitó para comentar lo que vivió antes, durante y después del mediático combate: lo del esposo de la influencer, lo del supuesto ‘codazo’, sus mejores golpes y lo que viene. ¡Imperdible!