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¿Y esas gafas? Alfredo Adame le responde a Carlos Trejo tras noquearlo en el ring

Alfredo Adame nos visitó para comentar lo que vivió antes, durante y después del mediático combate: lo del esposo de la influencer, lo del supuesto ‘codazo’ y más.

Luego de derrotar a Carlos Trejo en el Ring Royale, Alfredo Adame nos visitó para comentar lo que vivió antes, durante y después del mediático combate: lo del esposo de la influencer, lo del supuesto ‘codazo’, sus mejores golpes y lo que viene. ¡Imperdible!

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