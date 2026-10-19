"¡Gallina vieja hace buen caldo!”, Alfredo Adame revela sus experiencias con mujeres mayores

Alfredo Adame reaccionó a la serie de Timbiriche, que aborda temas como lo que sucedió entre Sasha Sokol y Luis de Llano. ¿La serie buscaría cambiar la imagen de Luis de Llano? Además de dejar clara su postura sobre el cuestionamiento, Alfredo Adame reveló si él habría salido con una mujer menor que él en el pasado. ¿Tuvo experiencias con mujeres mayores? ¡Así contestó el ‘Golden Boy’!