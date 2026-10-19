¿Su propia actitud la condenó? Niurka y Julio Camejo tienen claro por qué Mónica Escobedo terminó fuera de La Granja VIP

La expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP continúa dando de qué hablar entre los participantes. Ahora, Niurka y Julio Camejo conversaron sobre la salida de la comediante y coincidieron en que su propia actitud la habría llevado a terminar fuera del reality. Durante la charla, ambos reflexionaron sobre lo ocurrido y señalaron que Mónica fue responsable de llegar a esa situación. Su comentario surge después del incidente durante la fiesta temática, cuando un contacto físico con Niurka terminó por costarle su permanencia en la competencia. Así, la salida de Mónica sigue generando opiniones dentro de la granja.