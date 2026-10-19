"¡No me da miedo morirme!”, Victoria Ruffo revela detalles de su testamento

Ahora que Victoria Ruffo estuvo hospitalizada hace unas semanas, la actriz reveló a la prensa si ya tiene su testamento en orden y otros asuntos legales. ¿Quiénes serían sus herederos? Por otro lado, la consagrada actriz reveló si tiene miedo a morir. ¿Por qué su nuera Paola Dalay no pudo verla en el hospital? Esto contó Victoria Ruffo.