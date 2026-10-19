"¡No me da miedo morirme!”, Victoria Ruffo revela detalles de su testamento
En vísperas de la celebración de Día de Muertos, Victoria Ruffo reveló que tiene su testamento en orden, pero ¿quiénes son sus herederos? ¡Aquí los detalles!
Ahora que Victoria Ruffo estuvo hospitalizada hace unas semanas, la actriz reveló a la prensa si ya tiene su testamento en orden y otros asuntos legales. ¿Quiénes serían sus herederos? Por otro lado, la consagrada actriz reveló si tiene miedo a morir. ¿Por qué su nuera Paola Dalay no pudo verla en el hospital? Esto contó Victoria Ruffo.