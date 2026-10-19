¡Lo quieren ver de abuelo en trusa! Así se sonrojó Arturo Carmona tras la atrevida propuesta

Arturo Carmona y Maribel Guardia reaccionaron al ser considerados ‘abuelitos fuera de lo común’, pues su apariencia física está muy lejos de la imagen que muchos tienen de un abuelo. Mientras Arturo Carmona se dijo listo para ser abuelo, Maribel Guardia recordó una hilarante anécdota con Laura Bozzo. ¡Ojo a la atrevida propuesta que sonrojó a Arturo Carmona!