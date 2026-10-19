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"¡Rompió las reglas!”, Kristal Silva lanza contundente mensaje tras la expulsión de Mónica de La Granja VIP

Luego de que Mónica saliera expulsada de La Granja VIP tras agredir a Niurka e hiciera polémicas declaraciones en la Gala, Kristal Silva fue contundente.

Víctor Landeros presentó un recuento de todo lo que se vivió en la séptima Gala de La Granja VIP: la expulsión de Mónica, el inicio del noviazgo de Natalia Alcocer y Pablo Montero, el mejor y el peor Peón, los nuevos Peones, la visita de los hijos de Niurka y la sexta eliminada de La Granja VIP. ¿Por qué expulsaron a Mónica? Mane celebró lo de Mónica y Rafa lamentó lo de Pimpinela. ¡Ojo al mensaje de Kristal Silva por la expulsión de Mónica! Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 18 de octubre 2026.

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