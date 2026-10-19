"¡Rompió las reglas!”, Kristal Silva lanza contundente mensaje tras la expulsión de Mónica de La Granja VIP

Víctor Landeros presentó un recuento de todo lo que se vivió en la séptima Gala de La Granja VIP: la expulsión de Mónica, el inicio del noviazgo de Natalia Alcocer y Pablo Montero, el mejor y el peor Peón, los nuevos Peones, la visita de los hijos de Niurka y la sexta eliminada de La Granja VIP. ¿Por qué expulsaron a Mónica? Mane celebró lo de Mónica y Rafa lamentó lo de Pimpinela. ¡Ojo al mensaje de Kristal Silva por la expulsión de Mónica! Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 18 de octubre 2026.