“Era un peligro": Niurka confiesa que está SATISFECHA con la expulsión de Mónica de La Granja VIP (VIDEO)

La expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP marcó un precedente para todos los integrantes sobre las reglas que es inadmisible romper. Y una de las que piensa que fue la mejor decisión para todos, es Niurka, la afectada principal, quien señaló que sí le dio satisfacción cuando les dieron la noticia. Esto porque además de que cometió una agresión en su contra, cree que era un peligro que Mónica fuera tan explosiva y que al final otras personas terminaran cayendo en su juego, como a ella le pudo haber pasado si no se contenía.