¡Así suena “Maldita Billetera”! Alicia Villarreal y Lila Downs cantan un tema con todo el sabor de Paquita La del Barrio

Con todo el sabor de Paquita La del Barrio, Alicia Villarreal y Lila Downs estrenan “Maldita Billetera”, el tema con el que ‘la güerita consentida’ debuta como compositora.

