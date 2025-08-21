¡Así suena “Maldita Billetera”! Alicia Villarreal y Lila Downs cantan un tema con todo el sabor de Paquita La del Barrio
Con todo el sabor de Paquita La del Barrio, Alicia Villarreal y Lila Downs estrenan “Maldita Billetera”, el tema con el que ‘la güerita consentida’ debuta como compositora.
