Muere Brent Hinds, guitarrista de Mastodon

De nueva cuenta la tragedia tocó a la escena musical, en este caso, internacional. El guitarrista de la banda de heavy metal sufrió un percance mientras viajaba en su motocicleta. Y aunque en las horas recientes la información corría como rumor, se confirmó que Brent Hinds falleció como consecuencia del ya comentado accidente. ¿Cómo ocurrió el inconveniente vial?

¿Qué le pasó a Brent Hinds, guitarrista de Mastodon?

En la noche del 20 de agosto corría el rumor de que un hombre identificado como músico fue atropellado por una camioneta que no permitió el paso al girar en una intersección, situación que provocó el impacto con una motocicleta. Dicho primer reporte causó conmoción entre los seguidores del guitarrista, pues no confirmaban si era él o no.

En primera instancia se indicó solamente que resultó inconsciente del choque (según los reportes policiales), pero cuando la atención médica llegó, Brent Hinds fue declarado muerto. Dicho accidente ocurrió en Atlanta, Georgia y el nacido en Alabama falleció a la edad de 51 años.

¿Cómo reaccionaron los integrantes de Mastodon ante la muerte de Brent Hinds?

Como suele ocurrir, hasta que la información no se ratificó por parte de las autoridades (en un principio hablaban solamente de una persona con las características del cantante de la banda) mantuvieron el silencio. Sin embargo, este jueves 21 de agosto publicaron en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su guitarrista.

“Estamos sumidos en una profunda tristeza y dolor. Anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas”.

¿Se sabe algo del otro involucrado en el accidente de Brent Hinds?

Los reportes por parte de las autoridades estadounidenses no han indicado nada relacionado con la detención de la otra persona involucrada en el accidente. Por ello, se está a la espera de la resolución que indique la culpabilidad de una u otra parte en este accidente que terminó en tragedia.

