Pepe Aguilar revela que su “hijo consentido” tiene una grave enfermedad y podría ser operado

Quienes tienen un perro o un gato saben que, más que mascotas, se vuelven un miembro más de la familia. Pepe Aguilar se siente identificado con esa creencia y hasta ha llamado su “hijo consentido” a “Gordo”, su perrito.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano compartió en Instagram una triste noticia relacionada con este “lomito”.

¿Terminará la tensión? Pepe Aguilar cumple 57 años y su hijo postea un ‘mensaje misterioso’ TV Azteca [VIDEO] A Pepe Aguilar le llovieron felicitaciones tras cumplir 57 años de vida. Sin embargo, llamó la atención que su hijo Emiliano se limitó a postear un ‘mensaje misterioso’.

Pepe Aguilar pide buena vibra para “Gordo”, su “hijo favorito”

“Gordo” es un perrito pug de color negro con aproximadamente 5 años de edad y, aunque no es la única mascota que posee la familia Aguilar, sí se ha convertido en la más famosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete publicó una fotografía con su perrito para dar una triste noticia: hace unos días le diagnosticaron artritis severa en la cadera. Según contó Pepe, “Gordo” debe tomar fuertes analgésicos porque le resulta difícil caminar y saltar.

El cantante dijo que su mascota probablemente necesite una cirugía, “pero vamos a salir de ésta queriéndolo mucho”. También le pidió buenas vibras a los fans para que “Gordo” recupere su salud.

En varias ocasiones Pepe Aguilar ha bromeado con que “Gordo” es su “hijo consentido”. Al perrito le hicieron su propia cuenta de Instagram y tiene más de 125 mil seguidores; con mucha frecuencia esa cuenta se actualiza con fotos, videos y hasta anuncios de las próximas presentaciones que Pepe y sus hijos tendrán.

Además, en varias ocasiones el “lomito” se ha vuelto viral por los lujos que la familia Aguilar le da; lo llevan a sus viajes y le compraron un collar de piel con el anagrama de Louis Vuitton, por ejemplo.

La familia Aguilar ha tenido perros de diversas razas como chihuahua y pomerania. Ángela Aguilar tiene una perrita cocker spaniel llamada Chichi, mientras Leonardo tiene varios xoloitzcuintles.