Seguir en contacto con tu ex: lo que revela la psicología sobre tus emociones

Romper una relación nunca es un proceso sencillo y, en muchos casos, la duda de si continuar hablando con una expareja o cortar toda comunicación genera más preguntas que respuestas. La psicología ha puesto la lupa en este tema, pues la forma en que se maneja el contacto posterior a una ruptura influye directamente en el bienestar emocional.

La psicóloga Eva Murillo sostiene que dejar abierta la comunicación puede prolongar el dolor, ya que mantiene vivas rutinas y recuerdos que impiden avanzar. Sin embargo, cortar de raíz tampoco siempre es la solución definitiva, porque muchas veces los pensamientos continúan activos y se convierten en una especie de “rumiación” emocional.

Lo que dice la psicología sobre seguir en contacto con un ex

De acuerdo con Murillo, el problema no radica en el silencio o en mantener un canal abierto, sino en cómo gestionamos lo que ocurre en nuestro interior. “El contacto cero corta el estímulo externo, pero si no trabajamos lo interno, el dolor persiste”, explicó. En este sentido, invita a mirar hacia dentro, comprender las emociones y aprender a soltar sin necesidad de olvidar.

La especialista asegura que avanzar implica dar forma al dolor, contarse a uno mismo la historia sin quedarse atrapado en el pasado y dejar de girar emocionalmente alrededor de la otra persona. Solo así puede iniciarse el verdadero proceso de pasar página.

Cinco preguntas para evaluar tu relación

La psicóloga Ángela Fernández plantea que, antes de tomar decisiones drásticas, conviene hacerse cinco preguntas clave:



¿Sientes paz al estar con tu pareja o solo rutina?

¿Existen conversaciones profundas más allá de lo cotidiano?

¿Sigues ahí por elección o por costumbre?

¿Puedes visualizar un futuro juntos?

¿Aún hay ternura, cuidado y respeto?

Responder con sinceridad a estas cuestiones ayuda a identificar si una relación aún tiene bases sólidas o si es momento de un cambio de rumbo. No existe una fórmula única para decidir si continuar en contacto o cortar la comunicación, pues depende del nivel de apego, la historia compartida y la capacidad emocional de cada individuo para gestionar la pérdida.

