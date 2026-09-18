"¡Por nuestra hija!”, Arturo Carmona pide una tregua y Alicia Villarreal responde: "¡Eso no va a pasar!”
Mientras Arturo Carmona pide hacer las pases con Alicia Villarreal por el bien de su hija Melenie, la cantante y su novio le responden contundente al actor.
Arturo Carmona, quien ha protagonizado una serie de ‘dimes y diretes’ con Alicia Villarreal, reaccionó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que, naciendo el bebé de Melenie, él y la cantante podrían limar asperezas para convivir en familia y en armonía. Por su parte, Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández le respondieron en exclusiva a Arturo Carmona y dejaron clara su postura; Alicia Villarreal reiteró que sacó adelante a Melenie sin el apoyo de Arturo Carmona.