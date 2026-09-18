¿Los temblores te causan ansiedad? ¡Así puedes controlar o evitar pensamientos catastróficos ante los sismos!
El psicólogo Walberto Tenorio explicó qué es la ansiedad y compartió cómo podemos enfrentar las crisis ocasionadas por los sismos y los simulacros.
¿Los temblores te causan ansiedad? Mañana 19 de septiembre se llevará a cabo un simulacro conmemorando los sismos de 1985 y 2017, fechas que podrían generar ansiedad en muchas personas. El psicólogo Walberto Tenorio nos acompañó para profundizar sobre este sentimiento. ¿Qué es la ansiedad y por qué podemos sentir miedo aún cuando no estamos en peligro? ¡Checa cómo abordó este tema el psicólogo!