¿Cuáles son los síntomas de infección por amiba comecerebros y cuál es el tratamiento? Esto explicó el infectólogo Jezer Iván Lezama Mora

Hace unos días, una persona perdió la vida en Mérida, Yucatán, tras contraer una infección provocada por una amiba conocida como la amiba comecerebros. Para explicarnos qué hacer y cómo prevenirnos ante esta amenaza, nos acompañó el infectólogo Jezer Iván Lezama Mora, quien explicó la complejidad de esta rara infección. ¿Por qué se confunde con meningitis? ¡Ojo a los síntomas!