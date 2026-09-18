“Para qué te ofreces": Ivonne Montero y Fernando Lozada PELEAN en La Granja VIP por una grave falta

Siguen los descuentos al presupuesto semanal de La Granja VIP Segunda Temporada y ya quedó en evidencia que Ivonne Montero es una de las responsables, pues sigue utilizando los baños interiores aún sabiendo que están prohibidos para ella. Este momento causó una gran molestia en Fernando Lozada, quien le reclamó a su compañera que lleva días haciendo esto de manera intencional y le parece que no tiene sentido, en especial porque la idea de ser Peón fue suya.