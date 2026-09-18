Azalia hace FUERTE advertencia a Natalia por su amistad con Niurka y Mónica en La Granja VIP: “No tienen empatía”
El desencuentro entre Natalia y Kevyn “Bicolor” puso en la mira las actitudes de algunos Granjeros y hasta hicieron que “La Negra” se sintiera ofendida.
Una falta de respeto de Kevyn “Bicolor” a Natalia Alcocer cimbró La Granja VIP y sigue causando estragos. Para muestra, la charla que “La Vikinga” tuvo con Azalia, en donde le advirtió de la lealtad que le brinda a Niurka y Mónica, pues le aseguró que ellas no la defendieron por lo que pasó y hasta se pusieron del lado contrario, evidenciando que no tienen empatía con ella y que mejor otros Granjeros con los que no se lleva tanto sí la apoyaron.