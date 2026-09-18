"¡Lo siento más cerca de mí que nunca!”, Aylín Mujica rompe el silencio sobre el destino de las cenizas de su hijo
En exclusiva, Aylín Mujica compartió qué destino tendrán las cenizas de su hijo Mauro Menéndez y reveló quién la ha apoyado en estos difíciles momentos.
A dos meses del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, Aylín Mujica volvió a México y compartió en exclusiva qué ha pasado con las cenizas del músico. También, compartió quiénes le han ayudado a sobrellevar este complicado momento y habló de su regreso al teatro en México. Más tarde, durante la conferencia de prensa de la puesta en escena Las Intocables, la actriz nacida en La Habana rompió en llanto y agradeció el apoyo de Maribel Guardia.