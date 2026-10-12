¡Así brilló Luz Elena en los American Global Awards!
Con una importante trayectoria de más de 30 años, Luz Elena fue premiada en los American Global Awards en Houston Texas. ¡Aquí todos los detalles!
Luz Elena González fue premiada en los American Global Awards este sábado en Texas. Su trayectoria de más de 30 años en el medio del espectáculo fue reconocida. Victoria Ruffo, Aída Cuevas también fueron reconocidas en la ceremonia, donde Laureano Brizuela fue señalado por defraudar a la organización. Por su parte, Fer Corona se pronunció sobre lo que está viviendo Natanael Cano.