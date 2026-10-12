“Se quedó toda la herencia": Fernando Lozada de La Granja VIP hace insólita confesión sobre la muerte de su papá

Tras la eliminación de Pascal Nadaud de La Granja VIP, Fernando Lozada se quedó solo y ya decidió empezar un juego individual sin el respaldo de Manelyk. Y para demostrar que va en serio, está conviviendo con todos los Granjeros y hasta tuvo un momento especial con Rafa Mercadante, al que le reveló que no pudo recibir herencia de su padre porque la viuda se quedó con todo y él se lo tomó de la mejor manera porque nunca se acercó a él con el fin de tener beneficios.