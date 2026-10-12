¿Zombis muy mexicanos? Prefiero la muerte, la serie de horror que no te puedes perder

Tiaré Scanda y Diego Bernal, parte del elenco de ‘Prefiero la Muerte’, nos acompañaron esta mañana para contarnos detalles de esta prometedora serie de comedia de horror que ya está disponible en plataformas digitales. Entre otras cosas, Tiaré reflexionó sobre las masculinidades positivas, elogió el trabajo de Diego Bernal y presumió al resto del elenco. ¡Aquí los detalles!