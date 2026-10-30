Ana Claudia Talancón revela que ha sufrido abusos físicos y psicológicos

Ana Claudia Talancón reveló por primera vez una de las experiencias más difíciles de su vida y contó cómo recordó aquellos episodios que habían quedado en el olvido. ¿Ana Claudia Talancón ya dejó atrás esa etapa? Esto compartió la actriz mexicana sobre lo abusos físicos y psicológicos que sufrió tiempo atrás.