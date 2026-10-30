Triste despedida en La Granja VIP: Julio Camejo LLORA por la inesperada salida de un integrante (VIDEO)

Luego de ocho semanas conviviendo de cerca con ellos y aprendiendo sobre sus cuidados, los Granjeros ya están más que encariñados con los animales de La Granja VIP. Es por esto que todos se pusieron muy tristes cuando el Tío Pepe les avisó que se tomó la decisión de llevar al caballo Pánfilo a otro lugar donde pueda tener más espacio para que esté cómodo y pueda sacar su energía. Sin embargo, el que no se lo tomó nada bien fue Julio Camejo, quien rompió en llanto por la noticia y Fernando admitió que era el más apegado, por lo que le parecía lógica su reacción.