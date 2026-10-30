"¡Siempre te van a comparar con tu abuelo!”, Alex Fernández defiende a Leonardo Aguilar y habla de las dinastías

Alex Fernández externó su opinión sobre los retos que enfrentan los descendientes de una dinastía, como Leonardo Aguilar, quien expresó que su apellido se ha convertido en un obstáculo para su carrera artística. Por otro lado, Alex Fernández también se pronunció sobre la presentación de Leonardo Aguilar en las Fiestas de Octubre, donde se registró poca asistencia. ¡Ojo a los planes que reveló sobre su familia!