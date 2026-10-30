¿Prepara serie para contar su vida? ¡Esto reveló Eduardo Yáñez!

Eduardo Yáñez le bajó ‘dos rayitas’ a la intensidad y hoy presume una nueva versión alejado de las polémicas. El actor de 66 años reveló cómo el paso del tiempo le ha cambiado la perspectiva de la vida. Por otro lado, el actor respondió a los cuestionamientos sobre la posibilidad de llevar su vida a una serie; mientras tanto, Eduardo Yáñez, quien sigue trabajando en el cine internacional, compartió cómo recuerda a su madre en este Día de Muertos.